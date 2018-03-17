17 Mart 2018 Cumartesi

Özil Asist Kralı


Premier League’de 50 asiste en kısa sürede ulaşan oyuncular: 1️⃣ Mesut Özil (141 maç) 2️⃣ Eric Cantona (143 maç) 3️⃣ Dennis Bergkamp (146 maç) 4️⃣ Cesc Fabregas (165 maç) 5️⃣ David Silva (166 maç)
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