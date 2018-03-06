6 Mart 2018 Salı

Fatih Terim Milano'da


Fatih Terim, Milan - Inter karşılaşmasını izlemek ve eski öğrencisi, yeni meslektaşı Gennaro Gattuso'yu ziyaret etmek için dün İtalya'ya gitti.

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