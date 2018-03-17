17 Mart 2018 Cumartesi

CL Kralı Real Madrid


Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid 2010/11: Yarı final 2011/12: Yarı final 2012/13: Yarı final 2013/14: Şampiyon🏆 2014/15: Yarı final 2015/16: Şampiyon🏆 2016/17: Şampiyon🏆 2017/18: Çeyrek final ✅
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