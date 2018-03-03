Terim Kovulacaktı !

"GALATASARAY'A GELMEDEN ÖNCE HAGİ'Yİ ARADIM"
"SAMSUNSPOR'U YENEMESEYDİK FATİH TERİM GÖNDERİLECEKTİ"
Galatasaray'a ilk geldiğimde kamp yeniden yapılıyordu. Takım Amerika'daydı. Benim için şoke edici bir durumdu. Hazırlıksız geldim çünkü. Takım kamptayken ben Barcelona ile sezonu daha yeni bitirmiştim. Sadece 7 gün tatil yapmıştım. Kampa geldim ve 2 hafta sonra lig başladı. Lige kötü başladım. Fatih Terim de "Acaba hakiki Popescu bu mu diye?" soruyordu. 3. hafta beni ve Filipescu'yu yedeğe çekti. 20. dakikada beni oyuna stoper aldı. Önceden orta sahada oynamıştım. Defansta ise tam kaos var ama defansta iyi oynadım. Sonraki maç Samsunspor. Eğer galip gelemezsek Fatih Terim gönderilecekti. Defansta müthiş oynadım ve golümü attım. 2-0. kazandık. Sonra yükselmeye başladık.
2000'DE DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI OLDUK"
2000'de dünyanın en iyi takımı olduk. Hedeflediğimiz tüm kupaları aldık. Türk futbolunun en iyi kulüp takımı diyorlardı bizim için. Fatih Terim ise bir winner! Müthiş bir karizma. Modern vizyonlu bir teknik direktör. Ofansif futbolu seven bir hoca. Çok adil ve oyunculara yakın, bize karşı saygı duyan bir teknik adamdı. Bizi de çok sevdi. Hala seviyor. Her şeyi beraber yaptık. Hala arkadaşız. Hala bizi çağırıyorlar ve ara sıra kendi evimiz gibi gördüğümüz Florya'ya mutlaka uğrarız.
"EMEKLİLER TAKIMINA GİTMİŞİZ MUAMELESİ GÖRMÜŞTÜK"
Galatasaray'a ilk geldiğimizde çok eleştirildik. Futbolcu mezarına veya emekliler takımına gitmişiz muamelesi gördük. Ancak çabuk kazandık. Büyüdük. Türk taraftarları gerçekten çok tutkulu. Bizi dururur, öperlerdi. Hagi ise çok kızardı. Ben sakinleştirirdim onu.
"HAGİ'Yİ HER ZAMAN GEÇMEK İSTİYORDUM"
Popescu kariyeriyle ilgili olarak ise 1990 ve 1996 senesinde Real Madrid'i iki kez reddettiğini, acemilikten Real Madrid'in kim olduğunu anlayamayıp PSV'yi tercih ettiğini söyledi. 1996'da ise Barcelona'da kaptan olduğunu ve Capello'nun onu Real Madrid'e çok istediğini belirten eski futbolcu, "Hagi Rumen futbolu için efsaneydi. Ben 6 kez yılın Rumen futbolcusu ödülünü aldım ama her yılbaşında hedef olarak Hagi'yi geçeceğim." derdim kendi kendime. Hagi ile çok iyi arkadaştık ama ondan daha iyi olmak istiyordum. Bu fikir, bu hedef beni daha iyi bir futbolcu yaptı."
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