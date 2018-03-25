Milli Takımın Yeni Formaları

Milli takım için Nike'ın yeni tasarladığı formalar tanıtıldı hatta ilk hazırlık maçında görücüye çıktı.
Ne çok beğendim diyebilirim ne de hiç beğenmedim derim...Eh işte...Milli takım kulüp takımı forması gibi değil benim anlayışıma göre...Her sene değişiklik beklemiyorum aksine öyle karakteristik olmalı ki Dünyanın neresinde biri görse Türk Milli takımı forması diyebilmeli.
Kırmızı formada siyah ayrıntıları gereksiz buldum açıkcası...Milli takımın rengi bayraktan gelir kırmızı-beyaz...Bitti,konu tartışmaya kapalı...Ama ısrarla böyle şeyler yapılıyor artık eleştirmek boşa çaba bence.
Beyaz forma biraz daha güzel olmuş bu nedenle kırmızıya göre ama çok içime sindi desem yalan olur dediğim gibi eh işte.
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