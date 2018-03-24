24 Mart 2018 Cumartesi

Kavgada Söylenmez


Nagatomo: ''Telekom Stadı'nda idmanımızdaki atmosfer bence Kadıköy'dekinden çok daha renkliydi.''
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