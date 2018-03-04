4 Mart 2018 Pazar

Ronaldo Her Sezon 30+

📅 09/10 - 33 ⚽️ 📅 10/11 - 53 ⚽️ 📅 11/12 - 60 ⚽️ 📅 12/13 - 55 ⚽️ 📅 13/14 - 51 ⚽️ 📅 14/15 - 61 ⚽️ 📅 15/16 - 51 ⚽️ 📅 16/17 - 42 ⚽️ 📅 17/18 - 30 ⚽️
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