25 Mart 2018 Pazar

Alman Milli Takımın Kadro Derinliği


Fransa ve Almanya,  2018 Rusya Dünya kupasında favorilerim...
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