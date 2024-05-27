27 Mayıs 2024 Pazartesi

Şampiyon 11


 En çok süre alanlar. İstikrar ve Okan hocanın sihirbazlığı diyelim.

Ortayı Yapan zaman:
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