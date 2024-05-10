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Kalmak İstiyorum
Hakim Ziyech,ülkesi Fas'ın,Le Matin du Sahara et du Maghreb gazetesine verdiği röportajda,Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Muhabir Mahsoun Halefe;
'Chelsea ile Galatasaray arasında bir karşılaştırma yapsan,ne gibi farklar olduğunu gözlemlersin?
Hakim Ziyech;
Chelsea'de çok güzel vakit geçirdim,harika arkadaşlarım oldu.Oradaki oyun dinamikleri ile Galatasaray'daki oyun dinamikleri benzer görünüyor,ancak Türkiye'de çok saygı görüyorsunuz,bunu oyuna yansıtma gereği duyuyorsunuz.
Galatasaray'a gelmeden taraftarlar hakkında biraz bilgi almıştım,ancak Didier(Drogba) bana hiç düşünme git dediğinde başka bir gezegene geleceğimi hayal bile etmedim.
Rüyada gibiyim,Türk taraftarlar gerçekten futbolu çok iyi biliyor.Hissediyorsunuz.
Bu yüzden de sahada elinizden gelenin en iyisini vermek istiyorsunuz.
Onları seviyorum,top ayağıma geldiğinde tribünden bir uğultu yükseliyor.
Bunu seviyorum. Istanbul'da mutluyum,kalmak istiyorum.
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