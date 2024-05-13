13 Mayıs 2024 Pazartesi

BAY by Happiness


 Öncelikle teşekkür ederim. Başta annem olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Attığım golü de anneme armağan ediyorum. İki takım da çok iyi mücadele etti. Sahaya karakterimizi koyduk. Tüm arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum mücadeleden dolayı. Son 2 maçımız kaldı. İnşallah haftaya yenersek şampiyonuz. Tarihe geçmek istiyoruz. Dries abiden çok şey öğreniyorum. Çok enerjik kendisi. Bugün bana asist yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum, iyi ki var.  

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