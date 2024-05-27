27 Mayıs 2024 Pazartesi

KDB Çok Kritik Goller Attı


 Biz bir aileyiz. gurur verici bir şey. Çok zor sezon oldu. Bize yanlışlar da oldu ama Allah büyük. En büyük biziz. Herkese eyvallah ama biz büyük bir aileyiz. Kimse bunu unutmasın, en büyük Galatasaray.

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