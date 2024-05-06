Büyük Yıldız Mertens

Bizim için kolay bir maç değildi. Rakip bireysel olarak özellikleri olan oyunculardan oluşan bir takımdı. Biz de öyleyiz. Konsantrasyonumuz hiçbir şekilde eksilmedi ve bu akşam kazanmak istediğimizi gösterdik.” diye konuştu.
Sakatlığı hakkında Mertens, “Birkaç gün antrenman yapamadım ama sağlık ekibimiz gereken desteği sağladılar ve oynadım” ifadelerini kullandı.
Mertens geleceği hakkında ise, “Göreceğiz. Bu hafta görüşmeler olacak. Maça oğlumu getirince, özel anları onunla paylaşınca muhteşem bir atmosfer oluyor.
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