Okan Hocadan Açıklamalar

“Çok mutluyuz. Zor bir ortamdı. Konyaspor küme düşme hattındaydı. Hak ederek, bu maçı iyi oynayarak kazandık. Galatasaray taraftarlarına geçen hafta bayrakları hazırlayın, mayıslar bizim dedim! Her zamanki gibi yine mayıslar bizim. Şimdi sırada 25. şampiyonluk var. Ona da hazırlansınlar.”
“HEP BİRLİKTE BÜYÜK İŞ BAŞARDIK”
“Taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek, maç kazanmak zorundayız. Onun yanında çok iyi bir oyuncu grubuyla beraberiz. Büyük Galatasaray taraftarıyla birlikte başkanımız, yönetim kurulumuz, hep birlikte büyük iş başardık. Galatasaray taraftarına armağan olsun. En çok onlar hak ediyor. Bize her zaman destek verdiler. Geçen hafta da destek verdiler. Hedefimiz beşinci yıldız. Beşinci yıldız için çalışmaya başlayacağız.”
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