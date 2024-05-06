Okan Hocadan Açıklamalar

Baştan sona iyi başladığımız, iyi götürdüğümüz; hem skor hem gol hem de pozisyon anlamında zengin bir maçtı. Güzel goller attık. Seyrederken etkileneceğimiz goller attık. Oyun içinde top daha çok bizdeydi. Pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Her şeyi çok mükemmel yaptığımızı düşünüyorum. Önemli bir galibiyet oldu. Gol ve averaj olarak bizim için bu dönemler çok önemli. Son 6 maçta Fenerbahçe ile hem puan farkını açtık hem de averaj olarak rakibimizin önüne geçtik. Bizim için bugün bu ayrıca değerli.”
“Seyircimiz muhteşemdi. Stadı doldurdular. Onların heyecanı oyuncularımıza her zaman yansıyor. Oyuncularımızın isteğiyle birleştiğinde mükemmel işler çıkıyor. Çok önemli bir galibiyet. Şampiyonluk yolunda çok az süre kaldı. Bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir gece oldu. Onlarla birlikte mükemmel bir akşam yaşadık. Oyuncularımın performansı da çok iyiydi.”
“ÇOK FAZLA ÜRETTİK”
“Rakibimizin 8’li, bazen de 9’lu blok halinde savunma yaptığını biliyorduk. Savunmada bekleyen bir takımdı ancak doğru işler yaptığınız da pozisyon veren de bir takımdı. Analizimizde bu vardı. Merkezde Icardi üstüne yoğunlaşan üç oyuncu vardı. Stoper ve kenar bekleri arasında boşluklar vardı. Barış bunu doğru kullanarak oradan asisti yaptı. Oyunun genelinde hep hareketlendiğimizde, doğru pasları oynayıp doğru yerlere koşu yaptığımızda birçok pozisyon çıktı. Belki ikinci yarının başını bizim için iyi olmayan bir dönem olarak sayabilirim. Onun dışında çok fazla ürettik. Hem bek bindirmeleri hem kanatların bire birleri… Dries Mertens’in hareketliliği… Icardi ile daha çok iki ya da üç kişi oynadı. Genel olarak baktığımızda hem kilidi açtık hem de savunma dizilişini erken attığımız golle bozduk. Rakibimize de çok fazla pozisyon vermedik. Tehlikeli bir takım. Öndeki iki oyuncuları hücuma geçişlerde çok etkililerdi. Kalemize yaklaştılar, şutlar ve girdikleri pozisyonlar var; ama geçen haftaya göre çok daha az pozisyon verdik.”
“AİLE ORTAMI KEYİF VERİYOR”
“Oynayan ve oynamayan tüm oyuncuların sevinmesi isteğimiz. 11 kişi oynayabiliyor ve 5 kişi oyuna girebiliyor. Bazen maç kazanıyorum, o sevinci pek yaşayamadığım yerler oluyor. Oyuncuların kafalarında bireysel düşünceler olabiliyor. Hakim de bugün maçın yıldızlarından biriydi. Maç sonu verdiğimiz birliktelik, aile ortamı, çocuklarımızla birlikte olan ortam geçen seneden beri sürdürdüğümüz bir şey. Bu da çok keyif veriyor. Dışarıdan seyredince de çok güzel gözüküyor.
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