İcardi'den Açıklamalar

“Bir kez daha şampiyon olduk. Çok mutluyuz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Bu sezon yüzde yüzümde değildim. Onun dışında çok mutluyum.”
“Yüzde yüzümde olsam daha çok gol atardım. Orası kesin. Sezon boyunda bazı dönemler bana bu konuda eleştiriler de oldu. Yine de gol kralı oldum. Dries de asist kralı oldu. Çok daha iyi bir sezon geçirebilirdim ama şu an en iyi sezonumuz olduğunu düşünüyorum.”
“Milyonlarca euro teklifler geldi bana. Buraya para için değil, kazanmak ve şampiyon olmak için geldim. Erden Bey’e bunu sağladığı için teşekkür ediyorum.
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