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Berkan Şampiyonluk Golü Attı
“Öncelikle başta annem olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Tabii ki zor maçtı. Çok git gelli bir maçtı ama sonuçta kazanmayı bildik. Çok bekledim bu golü. Çok çalıştım bu sezon. Biraz çalkantılı oldu ama bu gölü burada atmak bütün çalışmaların emeği. Çok mutluyum çünkü bu bir ekip çalışması. Berkan Kutlu’yu televizyonda görüyorsunuz ama arkada koca bir ekip var. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her gün gelişmeye çalışıyoruz. Bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz. Böyle taçlandırmak çok güzel oldu.”
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