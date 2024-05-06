Kazanmayı Seviyoruz

“Çok önemli bir maçtı. Zor bir rakip olduğunu biliyorduk. Özellikle rakibini zorladıklarını biliyorduk. Evimizde kendi taraftarımızın önünde çok önemli bir maça çıkarken onların desteğiyle iyi oynayacağımıza inanıyorduk ve sonunda istediğimiz sonuca ulaştık.
Katkım kulüp sayesinde diyebilirim. Erden Bey’e teşekkür etmek istiyorum. Onların yanında çalışan ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde buraya geldim. Hırslı bir insanım ben. Kazanmayı seviyorum. Aynı zamanda santrafor olduğum için de gol atmak istiyorum. Taraftarımız da bize çok destek oluyor. Hem sahada hem sokakta bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlar da bizi ikna ediyorlar nasıl oynamamız gerektiği konusunda. Onlara da bir teşekkür olarak her zaman yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum.
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