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Kerem'den Açıklama
Hak edilmiş bir şampiyonluk. Üzerine basarak söyleyelim. Ne denirse densin mücadeleyi sonuna kadar verdik. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk aldık. Arkadaşlarımla, hocalarımla, taraftarlarımızla sonuna kadar şampiyonluğu hak ettik. Hafta boyunca hem camia hem takım biraz etkilenmişti. Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı. Böylesi daha güzel oldu. Galatasaray umutları yine yeşertti, onlar için de sonlandırdı. Çok daha anlamlı oldu. Her şerde bir hayır vardır derler. Güzel bir şampiyonluk. İnşallah Galatasaray her sene şampiyon olur." diye konuştu.
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