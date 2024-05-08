8 Mayıs 2024 Çarşamba

Real Madrid'in Belalısı Süper Mario


 Mario Jardel : "Galatasaray'dayken Süper Kupa'da Real Madrid'e attığım gol unutulmazdı. Real Madrid'e karşı 4 maçta 6 golüm var. Geçenlerde Casillas ile karşılaştık. 'Beni hatırladın mı?' diye sordum. Evet, 'Hayatımı mahvettin' dedi. (TRT Spor)

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