2 Mayıs 2024 Perşembe

Değişik Bir Topçu


 Hakim Ziyech, 2023-24 sezonunda Dünya’da tüm skor katkılarını (Gol+Asist) olarak baz alındığında ceza sahası dışından gerçekleştiren tek futbolcu.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 