Kaptandan Açıklama

İspanyolca söylüyorum ki, yüzde yüz net olsun söylediklerim. Öncelikle aileme selam göndermek istiyorum. Şu an da Uruguay’dalar. Arkadaşlarıma da aynı şekilde. Galatasaray taraftarı görüyorum ki şu an da kutluyorlar zaten. Türkiye’nin ve dünyanın her tarafında kutluyorlar ve onlara da selamımı ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum.”
“Ben buraya Ağustos 2011’de geldim. 17 tane kupa kaldırdım. Galatasaray kupa kazanır, maç değil. Onu söylemek gerekiyor. 13 sezonda 17 tane kupa. Ayrıca takım arkadaşlarımı, başkanımı, Okan Hocamı ve aynı zamanda teknik ekibi tebrik etmek istiyorum. Biz bu yolculuğa haziranda başladık. Şampiyonlar Ligi’nde oynadık. Çok büyük takımlara karşı oynadık ve günün sonunda hep beraber burada şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımı da tekrardan tebrik etmek istiyorum.”
“YÜZDE YÜZÜMDE OLDUĞUM SÜRECE DEVAM EDECEĞİM”
“En iyi kararı aldığımı söyleyebilirim. Bazen fazla profesyonel olmam gerekiyor olabilir, yüzde yüzümde olduğum sürece ben devam edeceğim. Yüzde yüzümde olmadığım zamanda ben kendim giderim. 1 sezon daha buradayım şimdi burası benim ikinci evim. Türkiye, burası. Kupalar her zaman hedefimizde ve biz kupalar kazanmak için burada oynuyoruz
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