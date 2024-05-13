Okan Hocadan Açıklama

"Burası oynaması zor bir stat. Zemini güzel ama atmosfer olarak etrafının çok açık olması belki bizim gibi takımlar için oyunu zorlaştırıyor. Top bizdeydi. Yüzde 65 top bizdeydi. Hem hızlı oynayamadık hem de bloklar arasını delemedik. Öne doğru götürdüğümüz toplarda doğru tercihleri yapamadık. Oyun hızı, pas kalitesi ve saha parselizasyonumuz çok iyi değildi. Bugün ürettik aslında. İyi oynamadığımız maçta kötü sayılara ulaşmadık ama bundan çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Pas hataları oldu. İlk golü bu şekilde yedik. Marcao’ya çok rahat bir maç oynattık. Ona atılan bütün toplarda o başarılı oldu. Attığı golde de aynı şekilde. Bu da savunmamız adına olumsuzdu. Maçın genelinde istedik, kazanmak için elimizden geleni yaptık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Berkan’ın attığı güzel golle maçı 3-2 bitirdik."
"Yine 6 puan farkla devam ediyoruz. Artık önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız maç, şampiyonluk maçı olacak. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Buraya gelen muhteşem bir taraftar vardı. Bizi desteklediler. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Biz de takım olarak onlara layık olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oyun olarak mutlu değiliz. Bazı şeyleri iyi yaptık ama geçen hafta daha iyisini yapmıştık. Karşımızdaki takım da çok iyi bir takımdı. Top onlardayken çok doğru oynadılar ve özellikle kanatları etkili kullandılar. Karagümrük’ü de oyunlarından dolayı tebrik etmek istiyorum ve başarılar diliyorum."
"ÜRETME SORUNUMUZU BARIŞ İLE ÇÖZDÜK"
Barış Alper Yılmaz'ın formu hakkında hocamız, "Bire biri doğru oynadı. İlk golde tersten gelen topta hücum gücünü doğru kullandı. Dries’e attırdığı gol de aynı şekilde. Zaman zaman geriden top aldığı da oldu ama ne zaman savunma arkasına koşu yaptı; o zaman tehlike yarattı. Barış’ın oyun içindeki bire birleri, gücü, attığı ve attırdığı goller önemliydi. Üretme sorunumuzu Barış’ın bire birleri çözdü." diye konuştu.
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