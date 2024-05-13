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Barış Muazzam Oynuyor
“Bu akşam çok zor bir sahada oynadık. Karagümrük takımı bize kupada da zorluk çıkartmıştı. Ancak bu akşam aradaki kalite farkını sahada gördüğünüzü düşünüyorum. Barış’ın çok güzel bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Bu sene çok önemli adımlar attı. Bazen kendi kendimize düşünüyoruz ileride bu çocuk nerelere gelir diye. Çok çalışıp devam etmesi gerekiyor. Çok güzel yerlere geleceğinden eminim. Çok mutluyum, gol atmayı ve asist yapmayı çok seviyorum ama önemli olan üç puan almak, kazanmak.”
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