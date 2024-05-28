28 Mayıs 2024 Salı

Rekorların Takımı


ürkiye'nin en büyüğünün bu sezon kırdığı rekorlar : ✅ Son 10 yıldaki bir sezonda en fazla şut çeken takım (742) ✅ Son 10 yıldaki bir sezonda en çok isabetli orta yapan takım (246) ✅ Son 10 yıldaki bir sezonda kalesini gole kapayan takım (18) ✅ Üst üste 17 maç kazanan ilk takım ✅ Bir sezonda en çok maç kazanan takım (38/33) ✅ RCS en çok topla buluşan takım ✅ Lehine en az VAR'a gidilen takım ✅ En çok puanlı şampiyon olan ilk takım (102) ✅ Sahasında çıktığı 35 maçta da gol bularak kulüp tarihine geçti


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