Rekorların Takımı

ürkiye'nin en büyüğünün bu sezon kırdığı rekorlar : Son 10 yıldaki bir sezonda en fazla şut çeken takım (742) Son 10 yıldaki bir sezonda en çok isabetli orta yapan takım (246) Son 10 yıldaki bir sezonda kalesini gole kapayan takım (18) Üst üste 17 maç kazanan ilk takım Bir sezonda en çok maç kazanan takım (38/33) RCS en çok topla buluşan takım Lehine en az VAR'a gidilen takım En çok puanlı şampiyon olan ilk takım (102) Sahasında çıktığı 35 maçta da gol bularak kulüp tarihine geçti
Sezonun her kırılma anında, Barış Alper Yılmaz var - Kimi de sezonun futbolcusu olarak, Barış Alper Yılmaz'ı işaret eder. Bu görüşe de katılırım. Sezonun kırılma anlarına bakıyorum, Barış Alper Yılmaz heps...
8 saat önce
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