8 Mayıs 2024 Çarşamba

İkonik Gol Sevinci


 “Gol sevincim Arjantin’de Riquelme tarafından yapılan bir gol sevinci. Ben de ilk golümden sonra insanların nasıl bağırdıklarını duymak için bu kutlamayı yaptım''

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