24 Ocak 2022 Pazartesi

Nelsson'dan Açıklama


 Gol atıp fazlasıyla yemek dışında birçok sorunumuz var. Gol atıyoruz ancak kişisel hatalardan kaynaklı saçma goller yiyoruz. Bu konuda çok fazla bir şey söyleyemiyorum.”

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