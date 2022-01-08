8 Ocak 2022 Cumartesi

Kralın Takımı Olunca Her Şey Mümkün


 Florentino Perez, aynı anda Mbappe ile Haaland’ı getiremez .

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