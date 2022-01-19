19 Ocak 2022 Çarşamba

Riera Yeniden Galatasaray'da


 Ülke futbolunu tanıması,kulübün dinamiklerini bilmesi,4 dil bilgisi ile yeni teknik adama ve takıma yardımcı olacaktır.

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