Kazanmamız Gerekirdi

70. dakikada biraz tempomuzun azalmasıyla oyundan düştük. Bugünkü oyuna baktığımız zaman bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Oynadığımız üç maç içerisinde oyun açısından en iyi maçımızı çıkardık. Hem agresiflik hem de yoğunluk açısından iyiydik. Bazen futbol adil değil. Bu maçı normal şartlarda kazanmamız gerekiyordu.”
“Son dakikalarda yediğimiz gollerden dolayı maçı kaybettiğimize dikkat etmemiz lazım. Geçen sefer de hem ilk yarının hem de ikinci yarının uzatmalarında goller olmuştu. Bundan sonraki maçlarımız için tüm tutkumuzla yoğun bir şekilde kendimizi vererek oynayacağız. Bunu söyleyebilirim. Geldiğimizden beri puan toplayamadığımızı kabul etmek lazım.”
Şu anda dikkat etmemiz gereken şey dışarıda oynayan oyuncularımızın geri gelecek olması. Onlar geri geldiği zaman bazı sıkıntılarımızı çözecek. Fiziksel ve taktiksel olarak oyuncularımız eksik. Kendimizi yenileyeceğiz. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Yazık oldu. Bu zaman zarfında kendimizi geliştireceğiz.
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