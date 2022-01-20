20 Ocak 2022 Perşembe

Bir Zamanlar Brezilya


 3-5-2 nin kralını oynayan takım. Sağ bek Cafu ve sol bek Roberto Carlos. Top taşıdıkları adamlarda Rivaldo-Bebeto-Ronaldo ' Vay ki vay.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 