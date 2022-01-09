Terim'den Açıklama

Hoş değil. Beklemediğim bir şeydi. Rakip kalemize gelmeden veya ilk topta gol yemeye o kadar alıştık ki… Golü yedikten sonra çabuk kırıldık. Onun altından kalkamaz bir görüntü verdik. Beraberliğe yaklaştığımız anlar oldu. Erken gol bulsak maçı kazanabilirdik; ancak bugün iyi oynamadığımız gerçeğini değiştirmezdi. Devrenin sonunda bıraktığımız iyi futbolu sonuç ne olursa olsun devam ettiremedik. Üzgünüm. Galatasaray’da ben buna alışkın değilim. Galatasaray takımı hiç alışkın değil. Gençlerin olduğu yerde iniş çıkışları kabul ediyorum ama biz inişlere devam ediyoruz. Golleri atamamaya devam ediyoruz. Bunu söylemekten gına geldi; ama golcü oyuncularımız da yoklar. Onun da sıkıntısı var. Sonuç olarak Galatasaray takımı kiminle çıkarsa çıksın burada kazanmalı. Kazanmayı getirecek iş de altı pastan sonra on sekiz içerisinde atabilmek. Bunun başka bir şekli yok. Bunları yaşayacağımızı bilerek bu savaşa girdik. Bu projeyi savunuyorum, savunuyoruz. Üzgünüz. Galatasaraylılar da ben de buna alışkın değil. Yaşayacağız, göreceğiz. Yaşamak varmış. Sonuna kadar devam edeceğiz. Gerçekten çok üzgünüm.” diye konuştu.
İyi oyunun bile galibiyet getirmediği bir sezon yaşadıklarını dile getiren teknik direktörümüz Fatih Terim, “İçeri giriyordum. Tepkiyi duyunca dışarıya çıktım. Hepsini tek tek içeriye aldım. Kimse bunu hak etmiyor. Herkes iyi şeyler olsun diye uğraşıyor. Kötü zamanda onların yanındayım. İyi zamanlarda sahnede olurlar zaten. Çok üzüldüklerini biliyorum ama eskiden milli takımlarda oynarken hep soyunma odasında ağlardık. Antrenör olduğum ilk günden beri oyuncularıma hep söylerim. Maçtan sonra ağlamaktansa maçtan önce ağlayarak, maçtan sonra gülerek devam edin diye. Kafalarını iki ellerinin arasına alıp düşünecekler. Kötü sözleri hiçbir zaman hak etmiyorlar. Bizi yine Avrupa’da en iyi şekilde temsil edecek ve yukarıya çıkaracak olan yine onlar. Taraftar kızabilir, tepki gösterebilir, haklıdır; ama bu kırıcı olmamalı. İyi oyunların bile galibiyet getirmediği bir sezon yaşıyoruz maalesef. Onlar da alışkın değil. Üzgünüm. Neler olacağını yaşayarak göreceğiz.
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