Yolun Açık Olsun İmparator

Futbol ile hiç ilgisi olmayan insanların bile anlayacağı dilden anlatayım. Konu Fatih Terim ve Galatasaray ise. Bu yönetim ve başkan Terim'i kovamaz,''hocam sahada değil yönetimde ol'' diye korkarak kabul etmeyeceği teklif sunar. Terim kabul etmez ve tazminat almadan gider.
Öyle de oldu zaten. İşin teknik boyutu ayrı ama onun adı ile seçilen biri Avrupa'da son 16 turu varken koltuktan olmamak için Terim'e yaptığı bence doğru olmadı. Lig ya da kupa şampiyonluk şansı kalmadı elbette ama Avrupa iddiası için sezon sonu beklenmeliydi.
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