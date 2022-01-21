Torrent'ten Açıklama

Uzatmalarda iki gol attılar. Skor 2-1 olduktan sonra gol atma şansımız vardı. İkinci yarı daha iyi oynadığımıza inanıyorum. Savunmada ve ofansif olarak bire birlerde kayıplarımız oluyor. Dönen topları kazanamıyoruz. Takım son 20 dakikada gerçek anlamda sıkıntı yaşıyor.”
“Yaklaşık 7-8 oyuncu eksiğimiz var. Bu bir bahane değil gerçeklik. Burada olma sebebimiz takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. Yedi günde daha iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. Kendimizi geliştirdik. Yedi gün içerisinde üç tane önemli maçımız vardı. Kendimizi geliştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Elimizde ne varsa onunla oynadık. Daha fazla geliştirmemiz gereken konu kendi ruh halimizle ilgili.”
Takıma geri döndürebileceğimiz oyuncu var mı önce ona bakacağız. Sonra da en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Gelirken durumu biliyorduk. Antrenman yapmadan 7 gün içerisinde üç maçımız vardı. Victor, Taylan, Berkan gibi oyuncularımız başlayacaklar. Galatasaray gibi bir takım, Galatasaray’a yakışan sonuçlar alamayınca oyuncular da moral olarak etkileniyor. Onların performansında değişiklik oluyor. Onları mutlu edebilmek için çok daha iyi oynamamız, çok daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor.
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