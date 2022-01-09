9 Ocak 2022 Pazar

Etkili Olamıyoruz


 Tekrar sahaya çıktığım için mutluyum. Bu maçı galibiyetle bitirmek istiyordum ama olmadı. Defansif ve ofansif anlamda tam olarak etkili olamıyoruz.”

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