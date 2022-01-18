18 Ocak 2022 Salı

Yılın 11'i


 Erkekler FIFPro Yılın 11'i:

İtalya bayrağı Gianluigi Donnarumma Portekiz Bayrağı Rúben Dias İtalya bayrağı Leonardo Bonucci Avusturya Bayrağı David Alaba Fransa bayrağı N'Golo Kanté İtalya bayrağı Jorginho Belçika Bayrağı Kevin De Bruyne Arjantin Bayrağı Lionel Messi Polonya Bayrağı Robert Lewandowski Norveç Bayrağı Erling Haaland Portekiz Bayrağı Cristiano Ronaldo
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