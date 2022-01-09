9 Ocak 2022 Pazar

Gol Atamıyoruz


 “Üzgünüm bu durumda olduğumuz için. Ne olduğunu anlayamıyorum, neden başarılı olamıyoruz anlamıyorum. Taraftarımız bunu hak etmiyor. Rakip bugün herhalde ilk pozisyonunda gol attı. Çok şanssızız, bir türlü gol atamıyoruz.”

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