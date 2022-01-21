Ömer'den Açıklama

Öne geçtik ve istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Kırılma noktaları vardı. 11 maçtır galibiyetsiz 1-0 öne geçtik. Konsantre eksikliği diyebilirim. İlk devrenin uzatmalarında böyle bir gol yiyince mental olarak sıfırdan başlıyoruz. Bir galibiyet bizim için çok şeyi değiştirebilir. Belki çok odaklanıp geriye çekildik. Sonra takımda bir düşüş oldu. Zor bir durumdu. Bunu kırmamız lazım. Futbolda genç veya yaşlı diye bir şey kalmadı. Galatasaray formasıyla sahaya çıkan herkes o sorumluluğu alacak. O liderliği gösterecek. Galatasaray forması çok değerli. Camiamıza yakışmayan bir sonuç.”
“İkinci yarıda yine pozisyona girdik. Goller kaçırdıktan sonra yine takımda düşüş oldu. Devamlı konuşuyoruz. Artık konuşmayı bir kenara bırakacağız. Antrenmanda her şeyimizi ortaya koyup bu takımı yukarılara taşımalıyız. Maçtan maça bakacağız. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bir galibiyet bizi çok farklı bir havaya sokabilir. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Çok gerginler. Bu duruma oyuncular olarak biz getirdik. Bunun cevabını bir şekilde sahada vermeliyiz.”
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