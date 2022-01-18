18 Ocak 2022 Salı

Olacaksa Böyle Derdin Olsun


 Real Madrid, müzesinde kupa koyacak yer kalmadığı gerekçesiyle müzeyi genişletme kararı aldı.

Ortayı Yapan zaman:
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