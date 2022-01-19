19 Ocak 2022 Çarşamba

Riera & Torrent


 Albert Riera: "Domenec Torrent ile iki saat aralıksız futbol konuştuk. Takıma uyarlayabileceğimiz çok güzel fikirleri var...Türkiye, Türk futbolu ve Galatasaray ile ilgili bilgilerimi paylaşarak Torrent'e destek olacağım."

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