Torrent'ten Açıklama

3-2’den sonra beraberlik şansını yakalamak için hamle yaptık. Bu sebepten dördüncü gol oldu. Bu tarz şeyler olabilir. Dördüncü golden sonra, üç puan kaybettiğimizi anlıyoruz; ancak sadece ligde üç puan kaybettik. Gelişmemiz gerekiyor. Birçok kontraatak yedik. Devre arasında üç stoper kullanmayı düşündük; bu sefer sol bek ve sağ bek biraz fazla ileride kaldı. İleride kalınca rakip takım açıklar yakaladı. Bunun sonucunda goller geldi.” diye konuştu.
Takım olarak eksik noktaları gidermek için çalışacaklarını dile getiren teknik direktörümüz, “Daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık daha iyi sonuçlara ulaşmış olacaktık. Afrika Kupası’na gitmiş oyuncularımız, sakat futbolcularımız var. Bunların hepsi günün sonunda bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Transferin gerekli olup olmadığı konusunda gelen soruya Torrent, “Galatasaray’ın daha önce izlediğim maçlarında belli bir fikre sahiptim. Bu benim tek başıma alabileceğim bir karar değil. Ben burada hocayım. Bu, kulübün birlikte alması gereken bir karar.”
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