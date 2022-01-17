“Puan kayıplarının genel nedeni ile ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bugün takım olarak yeni bir başlangıç yaptık. Yeni bir hocamız ve yeni bir sistemimiz var. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Öne geçtik. Sanırım penaltıyı kaçırmam oyunun kilit noktası oldu. Oyunu değiştiren şey, bu penaltıyı kaçırmam oldu. O yüzden herkesten özür diliyorum. Kerem’in güzel bir frikik golü geldi. İlk yarı fena değildik. İkinci yarıda hocamız sistemi değiştirdi. Taylan’ın kırmızı kart görmesinden sonra işler bizim için bir hayli değişti. Kaçırdığım penaltı için tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum.” diye konuştu.
Kasımpaşa maçına iyi hazırlanacaklarını ifade eden Aanholt, “ Biz Galatasarayız, Takım arkadaşlarımızla kendi aramızda konuşuyoruz. Büyük bir takımız ancak şu anda şans bizden yana değil. Şansın dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün iyi bir fırsat yakalamıştık ama olmadı. Şimdi Kasımpaşa maçını bekliyoruz ve oradan üç puan çıkarmayı hedefliyoruz.”
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