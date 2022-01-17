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Emre'den Açıklama
Maça iyi başlamıştık, öne de geçtik. Ardından penaltı kazandık. Kırılma anı herkesin bildiği gibi o oldu, kaçırdık. Ondan sonra tekrar oyunu ele geçirdik, öne geçtik. Skoru koruyamadık. Sezon başından beri en çok yaşadığımız sıkıntı bu. Yediğimiz gollerin hepsi hemen hemen aynı. Buna önlem almaya çalışıyoruz. Maalesef her seferinde aynı şekilde gol yiyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra elimizden gelen özveriyi gösterip en iyi şekilde Galatasaray’ı bulunduğu bu durumdan çıkarmaya çalışacağız.”
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