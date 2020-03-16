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Muslera'nın İsyanı
Fernando Muslera: "Bence utanç verici bir gece yaşadık. Futbolun konuşulacak bir durumu yok. Dünyanın içinde olduğu bir sağlık durumu var. Bizim canımız yok mu? Tamam taraftarsız oynadık ama burada bulunan herkes riskteydi."
Taraftarın gelmediği maçta bu maç neden oynandı madem risk varsa. Bu yapılan hem bize, hem de taraftarlara saygısızlık. Trabzonspor-Başakşehir maçı da vardı. Bugün ligin kaderini etkileyecek 2 maç vardı, seyircisizdi."
Bugünü bekleyen taraftarlara da büyük bir saygısızlıktı bu."
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