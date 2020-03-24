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Kaybettiği Savaş Yok Fatih Terim
Sen,herkesin bitti dediği maçları çevirdin,sen herkesin umudu kestiği şampiyonlukları kazandın,sen bu sene artık olmaz denilen kupaları kaldırdın...Unutma hocam sen Metin Oktay’ın Galatasaray’a emaneti,onun devrettiği bayrağı zirveye çıkaransın. Sana en çok kızdığı zamanda bile sırtını dönmeyi aklına getirmeyen milyonlarca sevenin var.Söylesene Aslan yürekli,hangi şampiyonluk senin yüreğinden daha büyük? Bize verdiğin sözün ve vazgeçmediğin bir hayalin var...Bu da geçecek ve sen yine ‘’Nerede kalmıştık?’’diye tweet atacaksın...Vazgeçtiğinde yenileceğini en iyi sen ,vazgeçmeyeceğini de en iyi biz biliyoruz ! Yine hep birlikte, yine en güzel günlere... #kaybettiğisavaşyok #yelkayadanancaktozalır #galatasaray #fatihterim
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