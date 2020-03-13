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Hayat Fena Halde Futbola Benzer
İspanya ve İtalya ligi bir sonraki karara kadar komple ertelenmişken Türkiye liginde maçların devam etmesi büyük sıkıntı...Şu an resmi açıklanan vaka sayısı 1 iken iki hafta sonra onlar veya yüzler ile ifade edilirse bunun vebali bu kararı almayanlarındır.
Dünya virüs konusunda bu halde iken EURO 2020 zaten %90 ya ertelenir ya da gelecek seneye kalır...Bu nedenle ligleri 2 hafta komple ertelemek daha iyi bir çözüm olabilirdi.
Galatasaray-Beşiktaş maçı seyircili oynanacak... Maçı seyircisiz oynatmak %100 sağlıklı ve risksiz bir çözüm değil zaten...Maç seyircisiz olsa tribüne gidecek 50 bin kişinin 10 bini evde izlese 40 bini mekanlarda kalabalık içinde izleyecek...
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