Sessiz Derbi Galatasaray 0 - Beşiktaş 0

Dünya bir virüs salgını ile mücadele ederken futbol yazmak konuşmak zor ve anlamsız... 2020 yılında resmen bilim kurgu filmi izler gibi günler yaşıyoruz ve maalesef iş daha kötüye gidecek gibi duruyor.
Seyircisiz maç izlemek gerçekten işkence gibi. Tatsız tuzsuz boğazdan geçmeyen bir çorba düşünün ona benziyor. Risk varsa oynayan içinde var erteleyin dedik karar çıkmadı. Ancak ben Salı günü en az 2-3 hafta bir erteleme bekliyorum. Bu yaz EURO 2020 oynanmaz.
Maça bakarsak Belhanda tercihi olmadı,aşı tutmadı resmen. Ömer tempo demek Belhanda el freni demek. Paz bağlantısı sağlayamadı ve Lemina-Seri ile uyumsuzdu. Beşiktaş'ta Sergen hoca önde Lemina baskısı ile pas kanallarını kapadı. Feghouli,Onyekuru,Mariano etkili olamadı. Ömer ile topu öne taşıdık ama az pozisyon bulduk.
Marcao ve Donk haftalardır iyi oynuyor. Muslera ne zaman iş düşse kusursuza yakın zaten. Falcao daha fazla topla buluşabilse golü atardı. 90. dk da oyundan çıkması çok anlamsız ya 70. dk da al ya da 3 dk kala çıkarma.
Beşiktaş Sivasspor gibi güçlü ve tempolu orta sahası olan bir takım değil Boateng ve Atiba'nın tempo sorunu var ve çok doğal. Golü ararken Emre Akbaba ve Andone'nin oyuna erken girmesi gerekiyordu.
Bundan sonra ne olur hayat ne zaman normale döner meçhul. İnsan hayatı elbette her kupa her şampiyonluktan önemli.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder