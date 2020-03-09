Sivasspor 2 - Galatasaray 2

Şampiyonluk yarışı zorlu ve bazı maçlarda puan kaybı elbette olacaktı. Sivasspor ile sahasında oynamak kolay değil. Rıza hoca takımları fizik kalitesini sezon içine çok dengeli yayıyor. Hızlı hücuma çıkan ve kaliteli ayakların fazla olduğu bir takım.
ilk 6 dk müthiş baskı gol getirdi ama oyunu ele almak ve 1-2 öne geçmek büyük takım refleksi işte. ilk yarı 1-4 bitebilir maç kopardı ama olmadı. Onyekuru ve Feghouli ile kaçan fırsatlar var. Falcao süper bir maç çıkardı. Topu ona at %80 gol zaten. Ömer gününde değildi. 2-2 sonrası yapılan değişiklikler ile orta sahayı rakibe bıraktık. Lemina - Belhanda olsa ya da Ömer Çıkarken Taylan girse bu kadar bırakmazdık. Onyekuru-Falcao-Feghouli-Emre-Adem tam 5 forvetle gol ararken orta sahayı boş bıraktılar maalesef.
Gelecek sezon Ömer yerine Mert Hakan gelirse kalite artacak. Maç 1-2 iken Ömer-Belhanda değişse oyunu tutabilir ya da 2-2 sonrası 3. golü atabilirdik.
Genel olarak az şut atan bir takımız her golü altı pastan boş kaleye atmak zorunda değiliz. Pas pas pas bir yere kadar önü açık kaleyi gören vursun bir zahmet. Maç 2-2 son 3 dk hala yana pas yapan var.
Puan kaybı oldu ama şu an rakipler bizim kadar iyi futbol oynamıyor. Taraftarlarda buna güveniyor zaten. BJK maçı o stadyum 52.000 taraftar ile cehennem olmalı kesinlikle.
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