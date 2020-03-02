2 Mart 2020 Pazartesi

Kadıköy'de Utanç Görüntüleri


Bir başkanın bu görüntülerle anılması onun adına çok kötü maalesef. Yanlış planlama,yanlış transferler sonucu bu noktaya getirdi.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 