Galatasaray 3 - Gençlerbirliği 0

Şehit haberlerinin geldiği zor bir hafta sonunda oynandı maçlar. Maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor ve hayat devam ediyor.
Lemina yokluğunda yine 4-3-3 dizilişi ile Emre yedek Belhanda cezalı olunca Terim sahaya Taylan'ı sürdü... Seri-Ömer-Taylan... Lemina dönünce o 6 numara Seri ve Ömer iki 8 numara gibi olacak. Sağ ön Feghouli sol ön Onyekuru ve forvette Falcao... İdeal diziliş ligin 2. yarısı oturdu iyice...
Baskılı coşkulu tempolu her iki bekinde hücuma katıldığı, duran topları iyi kullanan ,Onyekuru ile 1-0 sonrası sürekli hızlı hücuma çıkan ve kale önünde topu kaleye sokan bir forvet var.
Tek bölgeden hücumda yok, solda Saracchi ve Onyekuru sağda ise Mariano ve Feghouli ile akıyoruz.
Zorlu dönem başlıyor ama Galatasaray zor gol yiyen ve kolay gol atan takım olarak şanslı bence.
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